Неизвестные жестоко избили редактора телеканала в Кривом Роге

В Кривом Роге (Днепропетровская область) вечером 13 февраля неизвестные жестоко избили журналиста, гостевого редактора коммунальной телерадиокомпании «Рудана» Владимира Куропятника. Об этом сообщила руководитель канала Наталья Власова в своем Facebook.

Инцидент произошел возле дома журналиста. "Неизвестные подошли с просьбой дать закурить и практически сразу стали наносить удары по лицу и по ногам. Примечательно, что нападавшие не забрали ни кошелек, ни телефон. Абсолютно ничего", - рассказала Власова. В результате Куропятник попал в больницу с переломом костей носа и подозрением на сотрясение мозга.

Кроме того, по ее словам, за несколько дней до произошедшего другому журналисту телеканала в социальной сети приходили сообщения с угрозами. "Мы очень надеемся на адекватную реакцию правоохранительных органов. Мы действительно телеканал с характером и своих не бросаем. Угрозами и побоями нас не запугать", - подчеркнула Власова.