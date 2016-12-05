Неизвестные следят за журналистом «Схем» Александром Черноваловым

За журналистом программы расследований «Схемы» Александром Черноваловым осуществляется наружное наблюдение. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на редакцию.

В последнее время журналист не менее трех замечал за собой слежку. Так, вечером 17 октября, когда он направлялся из редакции домой, то заметил, что за ним следуют двое неизвестных мужчин. Сначала журналист увидел их в вагоне метро. Они вели себя подозрительно и несколько раз направляли на него камеры телефонов. Поэтому Черновалов решил выйти на одной из станций. Мужчины вышли за ним.

Уже на платформе журналист подошел к ним и попросил объяснить, кто они и почему преследуют его. Мужчины не ответили. "Когда я достал телефон, чтобы сфотографировать их, они начали отворачиваться и прятаться за колонну на платформе. А как только приехал поезд, быстро сели в него и уехали. При этом в тот поезд, который двигался в противоположном направлении", – рассказал Александр Черновалов.