ТЕЛЕКРИТИКА

Неизвестные следят за журналистом «Схем» Александром Черноваловым

Общество

За журналистом программы расследований «Схемы» Александром Черноваловым осуществляется наружное наблюдение. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на редакцию.

В последнее время журналист не менее трех замечал за собой слежку. Так, вечером 17 октября, когда он направлялся из редакции домой, то заметил, что за ним следуют двое неизвестных мужчин. Сначала журналист увидел их в вагоне метро. Они вели себя подозрительно и несколько раз направляли на него камеры телефонов. Поэтому Черновалов решил выйти на одной из станций. Мужчины вышли за ним.

Уже на платформе журналист подошел к ним и попросил объяснить, кто они и почему преследуют его. Мужчины не ответили. "Когда я достал телефон, чтобы сфотографировать их, они начали отворачиваться и прятаться за колонну на платформе. А как только приехал поезд, быстро сели в него и уехали. При этом в тот поезд, который двигался в противоположном направлении", – рассказал Александр Черновалов.

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Журналисты «Схем» посмотрели видео за тот вечер с камеры наблюдения у выхода из здания, где расположена редакция, и заметили, как двое неизвестных последовали за Александром, когда он вышел из офиса.

На следующее утро журналист, выйдя из дома, заметил, что за ним идет неизвестный мужчина. При просмотре записей с камеры наблюдения оказалось, что мужчина некоторое время ожидал его неподалеку от подъезда, и как только журналист вышел, пошел за ним до самого метро, не войдя в него.

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Кроме того, журналисты программы не раз замечали людей, которые подозрительно себя вели под офисом редакции. Когда же они пытались поговорить с ними или сфотографировать, эти люди без объяснений уходили. "Мы и раньше замечали подозрительную активность в отношении наших сотрудников. Но на этот раз впервые слежка ведется столь открыто. Мы не знаем, кто следит и не понимаем мотивов, поэтому вынуждены сообщить об этом публично", – объяснила главный редактор «Схем» Наталья Седлецкая.

В с вою очередь Александр Черновалов написал заявление в полицию. Параллельно журналистысобственными силами пытаются установить, кто преследует их коллегу.

Фото: radiosvoboda.org

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