Неизвестные напали на журналиста «Прямого» во время прямого включения

В Николаеве сегодня ночью, 3 ноября, трое неизвестных напали на корреспондента телеканала «Прямой», из-за чего он не смог выйти в эфир. Об этом в своем Facebook сообщила руководитель программы «Криминал» Катерина Трушик.

"Сегодня ночью во время прямого включения было совершено разбойное нападение на нашего корреспондента. Дмитрий Тесов уже был готов выходить в прямой эфир, однако на него налетели трое. Все это произошло на наших глазах, но помочь Дмитрию мы не могли. От беспомощности было жутко! Редакторы звонили на все известные нам номера телефонов близкого окружения Димы и, конечно, полиции", – рассказала она.