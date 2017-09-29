Неизвестные напали на редакцию «Ленты.ру»

Сегодня ночью в Москве неизвестные совершили нападение на здание, в котором расположена редакция интернет-издания «Лента.ру».
Как сообщается на сайте издания, злоумышленники устроили поджог, а также разбили стекла и разрисовали стены нацистской символикой, в том числе свастикой и солнечным крестом.В результате инцидента никто не пострадал.
В связи с инцидентом полиция проводит проверку, сообщает информагенство «Интерфакс». Правоохранители рассказали, чтооколо 02:00 неизвестный разбил стекло первого этажа редакции, бросив внутрь бутылку с зажигательной смесью, и скрылся. Возгорание было ликвидировано самостоятельно сотрудниками охранной организации.
"По данному факту проводится проверка, организован комплекс мероприятий по установлению и задержанию лица, совершившего указанное деяние", – сказали в пресс-службе московского главка полиции.
Все фото: lenta.ru