Неизвестные напали на редакцию «Ленты.ру»

Сегодня ночью в Москве неизвестные совершили нападение на здание, в котором расположена редакция интернет-издания «Лента.ру».

Как сообщается на сайте издания, злоумышленники устроили поджог, а также разбили стекла и разрисовали стены нацистской символикой, в том числе свастикой и солнечным крестом.В результате инцидента никто не пострадал.