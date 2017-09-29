ТЕЛЕКРИТИКА

Неизвестные напали на редакцию «Ленты.ру»

Общество

Сегодня ночью в Москве неизвестные совершили нападение на здание, в котором расположена редакция интернет-издания «Лента.ру».

Как сообщается на сайте издания, злоумышленники устроили поджог, а также разбили стекла и разрисовали стены нацистской символикой, в том числе свастикой и солнечным крестом.В результате инцидента никто не пострадал.

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В связи с инцидентом полиция проводит проверку, сообщает информагенство «Интерфакс». Правоохранители рассказали, чтооколо 02:00 неизвестный разбил стекло первого этажа редакции, бросив внутрь бутылку с зажигательной смесью, и скрылся. Возгорание было ликвидировано самостоятельно сотрудниками охранной организации.

"По данному факту проводится проверка, организован комплекс мероприятий по установлению и задержанию лица, совершившего указанное деяние", – сказали в пресс-службе московского главка полиции.

Все фото: lenta.ru

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