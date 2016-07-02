Неизвестные напали на дом российской журналистки Юлии Латыниной

Неизвестны в ночь на 19 июля напали на дом российской журналистки, обозревателя «Новой газеты» и «Эхо Москвы» Юлии Латыниной. Злоумышленники опрыскали здание "едким газом неизвестного состава", сообщает «Эхо Москвы».

По словам журналистки, в результате нападения пострадали, помимо нее самой, ее пожилые родители, двое соседей и двое их внуков. "Это было какое-то вещество с тошнотворным запахом, который, насколько я понимаю, достаточно мало наносит вред здоровью", – сказала она.

Латынина не собирается обращаться в полицию в связи со случившимся: "Я в этой комедии участвовать не буду".