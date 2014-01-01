НБУ заявляет, что не требовал у 1+1 media освободить здание на Кирилловской

Национальный банк (НБУ) не обращался ни к группе 1+1 media, ни к компании «Поділ-Нерухомість» с требованием освободить помещение по ул. Кирилловской, 23, которое арендует медиахолдинг. Об этом говорится в заявлении НБУ.

"Национальный банк расценивает распространение подобной манипулятивной и искаженной информации о якобы выселении ООО «Телерадиокомпания «Студия 1+1» из помещения по ул. Кирилловской, 23 попыткой повлиять на решение Национального банка в части погашения кредита, имущественным поручителем по которому является ООО «Поділ-Нерухомість»", – подчеркивается в нем.

В НБУ напоминают, что нежилые помещения жилищно-офисного здания по ул. Кирилловской, 23, принадлежащие «Поділ-Нерухомість», в 2014 году переданы в залог регулятору в обеспечение исполнения обязательств по кредиту, предоставленному ПриватБанку в 2009 и 2014 годах.

Между тем Печерский райсуд Киева наложил арест на здание. "Следственный судья, выслушав объяснения прокурора, пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения ходатайства, поскольку наложение ареста на имущество будет способствовать цели уголовного производства, а неналожение может привести к необратимым последствиям", – сказано в судебном решении.

Напомним, ранее 1+1 media сообщила, что 29 августа получила письмо от компании «Поділ-Нерухомість», в котором говорилось о том, что Нацбанк планирует до 25 сентября отчуждение здания. По мнению группы, такие действия похожи на очередную попытку политического давления.