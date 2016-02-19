ТЕЛЕКРИТИКА

Названы все победители конкурса World Press Photo

Общество

Жюри 60-го международного конкурса фотожурналистики World Press Photo объявило имена победителей 2017 года, отобрав лучшие работы из более чем 80 тыс. фотографий, присланных авторами из 125 стран, сообщает Bird In Flight.

В жюри в этом году вошли британский фотограф и член агентства Magnum Photos Стюарт Франклин, американский фотожурналист Мэри Калверт, куратор Гаагского фотографического музея Вим ван Синдерен, директор фотоотдела Yahoo News Келли Рид Грант и др.

Ранее стало известно, что обладателем первого места в основном конкурсе стал турецкий фотограф Бурхан Озбиличи. Победу в номинации «Фотография года» ему принес снимок, сделанный на фотовыставке в Анкаре, в ходе которой был убит российский посол Андрей Карлов.

Кроме того, в номинации «Проблемы современности» победу одержал Джонатан Бахман за фотографию участницы протестов в защиту прав темнокожего населения. Среди других призеров - Паула Бронштейн, запечатлевшая афганскую женщину, которая держит на руках раненого ребенка (номинация «Повседневная жизнь») и Даниэль Берегуляк, снявший репортаж о борьбе филиппинских властей с распространением наркотиков (номинация «Главные новости (Истории)»).

Первое место в категории «Срочные новости (Истории)» занял снимок Озбиличи, на котором запечатлены посетители выставки в Анкаре, в ходе которой был убит российский посол; «Проблемы современности (Истории)» - Эмбер Брекен, на котором запечатлены американские полицейские во время протестов против строительства нефтепровода в Северной Дакоте; «Долгосрочные проекты» - фотокорреспондента российского информагентства «Россия сегодня» Валерия Мельникова, на котором запечатлены жители поселка в Луганской области, убегающие из горящего дома; «Люди» - Магнуса Венманна, на котором запечатлена девочка-жительница лагеря для беженцев;«Спорт» - Тома Дженкинса, на котором запечатлено падение жокея с лошади.

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Напомним, победителем прошлогоднего конкурса WPP  стал  австралийский фотограф Уоррен Ричардсон. В номинации «Фотография года» лучшим был признан его снимок «Надежда на новую жизнь», запечатлевший беженцев на венгеро-сербской границе в конце августа 2015 года.

Фото: Том Дженкинс



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