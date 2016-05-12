Нацсовет запретил 78 из 82 российских телеканалов - Костинский

Нацсовет по телевидению и радиовещанию с 2014 года ограничил ретрансляцию в нашей стране 78 из 82 российских телеканалов за нарушения норм Европейской конвенции о трансграничном телевидении и требований украинского законодательства. Об этом в своем Facebook сообщает член регулятора Сергей Костинский.

Так, на сегодняшнем заседании принято решение об ограничении ретрансляции канала «Охотник и рыболов HD» (лицензиат Роскомнадзор) из-за показа передачи«Звезда на крючке» с участием полковника Главного разведывательного управления Генерального штаба российской армии Евгения Конопелькина.

"Передача, посвященная службе командира батальона российского спецназа ГРУ России в Чечне, является безоговорочным примером популяризации спецслужб страны-агрессора", - объясняет Костинский.

Данное решение об ограничении российского телеканала к ретрансляции в кабельных сетях Украины вступит в силу через месяц.

Напомним, в июле 2016 года Нацсовет исключил из перечня иностранных программ, разрешенных для ретрансляции в Украине, российский телеканал «Ностальгия», а в августе - каналы «Радость моя», «Мир сериала», «Телерадиосеть Благих Новостей» и «Интересное ТВ».

Фото: Максим Лисовой