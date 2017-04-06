Нацсовет заметил грубую лексику на М1, «1+1», СТБ, «Новом канале», «5 канале» и НТН

Мониторинг Нацсовета по телевидению и радиовещанию с 10 по 16 апреля и 25 апреля зафиксировал случаи скрытого и открытого распространения в эфире шести общенациональных вещателей - М1, «1+1», СТБ, «Нового канала», «5 канала» и НТН - грубой лексики, сообщает пресс-служба регулятора.

Речь идет об открытом озвучивании грубых высказываний;частичном сокрытии (запикивании) отдельных букв;полном сокрытии грубых слов с использованием их субтитрования и с оставлением артикуляции и содержания, понятного из контекста;употреблении грубой лексики детьми, а такжео документальных видеоматериалах в условиях реального боевого столкновения.

"Указанная информации свидетельствует о наличии постоянной отрицательной тенденции использования грубой лексики в эфире украинских телеканалов", - отмечает регулятор.

В связи с этим Нацсовет обращает внимание телеканалов на то, что время трансляции таких передач, как правило, доступно для просмотра детьми. "Поэтому просим взвешенно подходить к формированию своей программной сетки для недопущения распространения во время, доступное для просмотра детьми, передач, которые могут негативно влиять на их психическое и физическое развитие", - говорят в регуляторе.

Фото: Максим Лисовой