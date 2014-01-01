Нацсовет вынес предупреждение каналу «Украина» за передачу «Говорит Украина»

Нацсовет по телевидению и радиовещанию на сегодняшнем заседании вынес предупреждение телеканалу «Украина» за показ выпуска передачи «Говорит Украина» со сценами последствий насилия.

По словам главы регулятора Юрия Артеменко, в передаче было показано окровавленное лицо 17-летнего юноши, тогда как транслировалась она до 23:00.

Представители телеканала признались, что данный выпуск уже показывался в эфире канала «Украина» в 2014 году, и тогда к нему не было претензий, поэтому он попал в архив как принятый. Они пообещали не допускать впредь таких нарушений и попросили не наказывать канал, дав ему что-то вроде испытательного срока.

"Мы уже разработали определенные редакционные правила, пересматриваем все наши программы — не только те, которые производятся сейчас, но и архивные. Потому что понимаем, что должны еще более тщательно применять редакционные правила. Но вместе с тем критерии не настолько четко прописаны, чтобы мы были уверенны, что выполняем все нормы законов. Просим дать нам более четкие нормы законов, чтобы мы не нарушали их", — сказала директор телеканала Виктория Корогод.

Однако Нацсовет настоял на вынесении предупреждения. "Это вопрос даже не в вас, а вопрос в других телекомпаниях, которые будут смотреть на этот кейс", — пояснил Артеменко.

Напомним, в феврале регулятор назначил телеканалу внеплановую проверку за этот выпуск передачи «Говорит Украина». Согласно мониторингу, специальное предупреждение о содержании передачи было размещено в начале ее трансляции, но ее показ до 23:00 может навредить несовершеннолетним. Поэтому проверка должна была выяснить, были ли соблюдены каналом требования законодательства в части защиты детей от вредного контента.

Фото: Kanalukraina.tv