Нацсовет снова заметил мат в эфире СТБ и «Нового канала»

Мониторинг общенациональных телеканалов Нацсовета по телевидению и радиовещанию, проведенный с 24 по 26 апреля, зафиксировал в эфире телеканалов СТБ и «Новый канал» зафиксировал употребление грубых слов и выражений в анонсах некоторых передач.

Как сообщает пресс-служба регулятора, на СТБ грубые выражения замечены в анонсах передач «МастерШеф. Дети» и в спецпроекте «Вікон» под названием «Соседи», а на «Новом канале» - в анонсах передач «Від пацанки до панянки» и объявления набора на следующий сезон этого проекта и проекта «Сердца трех».

Данные анонсы выходили в утреннее и дневное время, когда они доступны для просмотра несовершеннолетними, уточняют в Нацсовете. В связи с этимрегулятор просит вещателей внимательнее относиться к соблюдению требований законодательства, касающихся общественной морали и защиты несовершеннолетних, чтобы не нанести вреда их физическому, интеллектуальному и духовному развитию.

Напомним, ранее Нацсовет зафиксировал грубую лексику в эфирах телеканалов М1, «1+1», СТБ, «Новом канале», «5 канале» и НТН во время, доступное для просмотра детьми.

Фото: Максим Лисовой