Нацсовет снова зафиксировал на RTVI фильмы с запрещенными актерами

Нацсовет по телевидению и радиовещанию в очередной раз обратился к правообладателю международного русскоязычного телеканала RTVI и предупредил о выявленных в его эфире нарушениях.

Как сообщает пресс-служба регулятора, мониторинг, проведенный с 2 по 9 октября, зафиксировал трансляцию фильмов с участием актеров, которые в нашей стране внесены в черный список. Речь идет о «Ликвидации» с Михаилом Пореченковым, «Бармене» с Иваном Охлобыстиным, «Третьей мировой» с Валентиной Теличкиной и «Украсть Бельмондо» с Александром Панкратовым-Черным.

"Согласно ч. 2 ст. 24 Европейской конвенции о трансграничном телевидении, если нарушение имеет явный серьезный и тяжелый характер, а также приводит к возникновению сложных общественных проблем, и если оно продолжается в течение двух недель после сообщения о нем, принимающая сторона может временно прекратить ретрансляцию программы, которая нарушает конвенцию. Просим считать это обращение как предупреждение Нацсовета относительно выявленных нарушениях", – подчеркнули в регуляторе.

Напомним, ранее Нацсовет уже обращался к правообладателю RTVI в связи с зафиксированными нарушениями (показ запрещенного в Украине фильма, а также фильмов с актерами из черного списка). Тогда правообладатель заверил, что они будут устранены.