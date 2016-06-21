Нацсовет разрабатывает правила освещения СМИ суицидов

Рабочая группа при Нацсовете по телевидению и радиовещанию по созданию правил защиты детей в медиа в расширенном составе с участием представителей медиагрупп и психологов обсудил проект саморегулируемого акта № 2, предусматривающего определенные этические нормы по освещению суицидов в СМИ.

Как сообщает пресс-служба регулятора, этот проект разработан на основе этических кодексов журналистов, вещателей и регуляторов разных стран мира, в том числе Украины, Литвы, Болгарии, Великобритании и Канады.

"Участники рабочей группы рассмотрели наработанный психологами и экспертами документ и выразили по поводу его положений замечания и предложения. Речь шла о принципах и правилах освещения самоубийств, в том числе совершенных несовершеннолетними, о способе подбора слов и видеоматериалов, озвучивание фактов и версий причины произошедшего, формирование СМИ представления о явлении самоубийства", – уточняют Нацсовете.

После обработки всех замечаний рабочая группа соберется во второй половине августа на очередное заседание для дальнейшего обсуждения правил.

Напомним, Нацсовет вместе с телегруппами создает правила защиты детей в медиа.

Фото: Максим Лисовой