Нацсовет рассмотрит ситуацию с российской «Битвой экстрасенсов» на СТБ 19 января

Нацсовет по телевидению и радиовещанию собирается рассмотреть вопрос трансляции в воскресном эфире телеканала СТБ «Битвы экстрасенсов» производства российского канала ТНТ, в которой принимали участие российские военные, на заседании в четверг, 19 января.

Как сообщает пресс-служба регулятора, по факту трансляции передачи соответствующим подразделениям Нацсовета было дано поручение провести мониторинг и запись программы, чтобы эти материалы рассмотреть на заседании. "Эфир телеканала СТБ записан", - уточняют в регуляторе.

Кроме того, отмечают в Нацсовете, на трансляцию российской «Битвы экстрасенсов» также активно отреагировали зрители и медиасообщество, выражая возмущение и призывая регуляторный орган к адекватному реагированию.

"На очередном заседании Национальный совет вынесет этот вопрос на рассмотрение и примет решение в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 15 января, СТБ показал третий эпизод 17-го сезона российской «Битвы экстрасенсов», в котором участвовал российский военный, воевавший в Украине. Генеральный директор СТБ Владимир Бородянский извинился за этот инцидент и пообещал уволить сотрудников, выпустивших это в эфир.

Фото: Максим Лисовой