Нацсовет проверит «UA:Перший» и канал Рабиновича из-за нарушений в день памяти

Нацсовет по телевидению и радиовещанию на вчерашнем заседании, 7 сентября, назначил внеплановые проверки Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) и компании «Ньюс Нетворк» (телеканал News Network, принадлежит народному депутату Вадиму Рабиновичу).

Как уточняет пресс-служба регулятора, такое решение принято в связи с тем, что они 5 августа не соблюли правила ведения вещания в дни траура (скорби) и дни памяти. Согласно постановлению Верховной Рады, этот день был объявлен Днем памяти по случаю 80-й годовщины со дня начала «Большого террора» в Украине.

Так, в эфире «UA:Перший» мониторинг Нацсовета зафиксировал отсутствие стилизованного изображения или горящей свечи в отрезках времени 01:18-06:00 и 09:00-23:00, что является признаком нарушения.Спутниковый канал News Network не выполнил другое требования этих правил – распространение минимум раз в два часа в эфире информации о дне памяти. 5 августа такие сообщения вещатель транслировал только в 00:00, 09:00, 12:00 и 12:10.

"После проведения внеплановых проверок Национальный совет рассмотрит их результаты на своем заседании и примет соответствующие решения", – говорится в сообщении регулятора.

Напомним, в декабре 2016 года News Network получил предупреждение от Нацсовета за трансляцию политической рекламы партии.

В августе этого года регулятор назначил внеплановую проверку николаевскому филиалу НОТУ из-за показ скрытой рекламы.

Фото: Facebook Вадима Рабиновича