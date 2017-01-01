Нацсовет проверит ТВі и каналы компаний Star Media и Film.ua

Нацсовет по телевидению и радиовещанию на сегодняшнем заседании, рассматривая состояние выполнения своих предыдущих решений, назначил внеплановые проверки шести вещателям – телерадиокомпаниям «Право ТВ» (канал «Право ТВ ») и «Социальная страна» (СРК), а также компаниям «Евромедиа Украины» («История ЭМ»), «Инфо24» (ТВi), «Справжні канали» (FilmUAction) и «Стар медиа ТВ» (Star cinema), которые имеют лицензии на спутниковое телевидение.

Как объясняет регулятор, эти вещатели не привели свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства в предусмотренный для этого срок. Ранее им были объявлены предупреждения в связи с отсутствием вещания на спутнике. Телеканалы должны были это исправить в течение месяца.

Однако новый мониторинг Нацсовета показал, что телеканалы так и не восстановили вещание. По словам члена регулятора Сергея Костинского, оборудование Нацосвета не принимало спутниковый сигнал этих каналов, поэтому оно было модернизировано. "И все равно мы не нашли их сигналов", – сказал он, добавив, что эксперты, к которым обращался регулятор, также вещания не зафиксировали.

В свою очередь представители FilmUAction и Star cinema заверили членов регулятора, что каналы ведут спутниковое вещание. Но, так ли это, покажет проверка. Глава Нацсовета Юрий Артеменко отметил, что если проверка снова покажет наличие нарушения, то в этот раз вещатели уже будут оштрафованы.

Фото: mediasat.info