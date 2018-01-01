СТБ и еще три телеканала пройдут проверку за нарушения в день памяти

За проверки члены регулятора проголосовали на заседании в среду, 14 ноября. Мониторинг регулятора показал признаки невыполнения всех требований Правил ведения вещания на теле- и радиоканалах в дни траура (скорби) и дни памяти.

Телеканал СТБ не демонстрировал в промежутке времени с 00:00 до 6:21 информацию о дне памяти (согласно Правилам, упоминание должно быть каждые два часа), «Возрождение» не транслировало эту информацию в слоте 14:00–18:00, «Энтер-фильм» – в слоте 00:01–03:52, XSPORT – в промежутке 00:00–03:08. Последний также не размещал на экране горящую свечу в слоте 03:08–06:01.

Результаты мониторинга показали признаки нарушения пункта «б» части первой статьи 59 закона «О телевидении и радиовещании», постановления Верховной рады «О праздновании памятных дат и юбилеев в 2018 году», пункта 4 Правил ведения вещания на теле- и радиоканалах в дни траура (скорби) и дни памяти.

В календаре памятных дат на 2018 год, размещенном на сайте Нацсовета, указан перечень из 10 дат. Ближайшая дата – 24 ноября, День памяти жертв голодоморов и 85-я годовщина Голодомора 1932–1933 годов в Украине.

Напомним, Нацсовет регулярно мониторит телеканалы за нарушения в дни памяти, после чего объявляет предупреждение. На предмет нарушений в день памяти 5 сентября (100 лет со дня начала красного террора) регулятор объявил проверку телеканалам «1+1», NewsOne, «Громадському», киевским «Первый киевский канал» и «ПравдаТУТ Киев», а также днепровскому «34 каналу». На двух предпоследних заседаниях предупреждение получили четыре последних из них.

Тематические спутниковые телеканалы регулярно критиковали Нацсовет за создание Правил, в частности за требования по ночному эфиру, называя нормы профанацией вышеуказанных событий. Члены Нацсовета еще летом обещали телеканалам собрать круглый стол, а по его результатам создать рабочую группу для упрощения данных правил.