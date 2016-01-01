Нацсовет проверит радио «Эра» из-за несоблюдения квот на украинские песни

"После проведения внеплановой проверки и выяснения всех обстоятельств Национальный совет примет соответствующее решение", – уточняют в регуляторе.

Напомним, 8 ноября 2016 года в нашей стране вступил в силу закон о квотах на украинский язык в радиоэфире. Теперь доля песен на украинском языке должна составлять не менее 25%, а доля ведения передач на государственном языке - не менее 50%. Ровно через год квоты увеличатся: для песен они будут составлять 30%, а для передач - 55%. Еще через год они должны будут возрасти до 35% и 60% соответственно.

О том, как введение квот повлияло на эфиры украинских радиостанций, можно посмотреть в сюжете «ТСН.Тиждень»: