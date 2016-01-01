ТЕЛЕКРИТИКА

Нацсовет проверит радио «Эра» из-за несоблюдения квот на украинские песни

Общество

Нацсовет по телевидению и радиовещанию на вчерашнем заседании, 28 июля, назначил внеплановую проверку телерадиокомпании «Радио-Эра» (позывные радио «Эра») из-за уменьшения доли песен на государственном языке.

Как сообщает пресс-служба регулятора, мониторинг, проведенный 13 мая, выявил, что доля песен на украинском языке в эфире радиостанции промежуток времени с 07:00 до 14:00 составила 23%. Тогда как, по закону, она должна быть не менее 35% общего объема песен, распространенных в течение суток, а также не менее 35% общего объема песен, распространенных в каждом промежутке времени между 07:00 и 14:00 и между 15:00 и 22:00.

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"После проведения внеплановой проверки и выяснения всех обстоятельств Национальный совет примет соответствующее решение", – уточняют в регуляторе.

Напомним, 8 ноября 2016 года в нашей стране вступил в силу закон о квотах на украинский язык в радиоэфире. Теперь доля песен на украинском языке должна составлять не менее 25%, а доля ведения передач на государственном языке - не менее 50%. Ровно через год квоты увеличатся: для песен они будут составлять 30%, а для передач - 55%. Еще через год они должны будут возрасти до 35% и 60% соответственно.

О том, как введение квот повлияло на эфиры украинских радиостанций, можно посмотреть в сюжете «ТСН.Тиждень»:

Фото: Facebook-страница Эра Медиа / Радио Эра ФМ

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