ТЕЛЕКРИТИКА

Нацсовет проверит «Общественное» за показ скрытой рекламы

Общество

Нацсовет по телевидению и радиовещанию на вчерашнем заседании, 17 августа, назначил внеплановую проверку Национальной общественной телерадиокомпании Украины (николаевский филиал).

Как сообщает пресс-служба регулятора, мониторинг эфирного телевещания НСТУ (31 ТВК в Николаеве) зафиксировал выход в эфир 4 марта передачи с участием «спасительницы Весты», которая имеет признаки нарушения. Так, в передаче была рекламная информация об услугах гадания и целительства, что является признаком нарушения рекламного законодательства.

После проведения внеплановой проверки и выяснения всех фактов Нацсовет примет соответствующее решение – либо применение санкции, либо принятие результатов проверки к сведению, если наличие нарушений не подтвердится.

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