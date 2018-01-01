Нацсовет проверит «Общественное» за показ скрытой рекламы

Нацсовет по телевидению и радиовещанию на вчерашнем заседании, 17 августа, назначил внеплановую проверку Национальной общественной телерадиокомпании Украины (николаевский филиал).

Как сообщает пресс-служба регулятора, мониторинг эфирного телевещания НСТУ (31 ТВК в Николаеве) зафиксировал выход в эфир 4 марта передачи с участием «спасительницы Весты», которая имеет признаки нарушения. Так, в передаче была рекламная информация об услугах гадания и целительства, что является признаком нарушения рекламного законодательства.

После проведения внеплановой проверки и выяснения всех фактов Нацсовет примет соответствующее решение – либо применение санкции, либо принятие результатов проверки к сведению, если наличие нарушений не подтвердится.