Нацсовет проверит «Новый канал» за эротику в День памяти героев Небесной сотни

Нацсовет по телевидению и радиовещанию на сегодняшнем заседании назначил «Новому каналу» внеплановую проверку.

Как пояснил глава регулятора Юрий Артеменко, мониторинг выявил признаки нарушения в эфире телеканала 20 февраля, который, согласно указу президента, является Днем памяти героев Небесной сотни. В этот день «Новый канал»показал фильм «Звездный десант», в котором была сцена с элементами эротики.

По словам представительницы телеканала, ошибка произошла в результате неправильного программированния эфира. "Формально было. Но мы считаем, что это не привело к большим негативным последствиям. Мы, к сожалению, получили ваше письмо и выявили проблему только 22 февраля. Ошибка уже устранена", - сказала она.