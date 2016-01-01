Нацсовет проверит «Люкс ФМ» из-за недостаточного количества украинских песен

Нацсовет по телевидению и радиовещанию на вчерашнем заседании, 7 сентября, назначил внеплановую проверку компании «Радиокомпания Люкс» (радио «Люкс ФМ»).

Как сообщает пресс-служба регулятора, егомониторинг эфирного суточного радиовещания зафиксировал признаки нарушения. Так, вэфире радио «Люкс ФМ» 1 августа доля песен на украинском языке в промежуток времени с 07:00 до 14:00 составила 23%, вместо установленных законом 25%.

Внеплановая проверка должна выяснить, не ошиблись работники Нацсовета во время мониторинга эфира. На основании рассмотрения материалов проверки и объяснений руководства радиокомпании регулятор примет соответствующее решение – либо применение санкции, либо принятие результатов проверки к сведению, если наличие нарушений не подтвердится.

Напомним, 8 ноября 2016 года в нашей стране вступил в силу закон о квотах на украинский язык в радиоэфире. Теперь доля песен на украинском языке должна составлять не менее 25%, а доля ведения передач на государственном языке – не менее 50%. С 8 октября 2017-го квоты увеличатся: для песен они будут составлять 30%, а для передач – 55%. Еще через год они должны будут возрасти до 35% и 60% соответственно.

О том, как введение квот повлияло на эфиры украинских радиостанций, можно посмотреть в сюжете «ТСН.Тиждень»: