Нацсовет проверит каналы «Интер», НТН, «Пиксель tv» и «Enter-фильм»

Нацсовет по телевидению и радиовещанию назначил внеплановые проверки четырех телеканалов, которые входят в медиахолдинг «Интер Медиа Груп». Это - «Интер», НТН, «Пиксель tv» и «Enter-фильм».

Как рассказал во время сегодняшнего заседания глава регулятора Юрий Артеменко, два раза в год Нацсовет мониторит, соблюдают ли телеканалы норму относительно количества передач европейского производства, а также США и Канады, которая должна составлять не менее 70% общего недельного объема вещания, в том числе не менее 50% - передач украинского производства.

В этот раз мониторинг проводился с 13 по 19 февраля в промежутках времени между 7:00 и 23:00.

По его результатам были выявлены такие нарушения: на «Интере» вместо 70% зафиксировано 57% объема таких программ, на НТН - также 57%, а доля передач украинского производства - 32% вместо 50%, на детском телеканале «Пиксель tv» доля передач украинского производства составляет 25%, на «Enter-фильм» - 37% передач европейского производства и 22% украинского.

По словам члена Нацсовета Сергей Костинский, нарушения обнаружены только на телеканалах группы «Интер». "Мы промониторили все телеканалы. Сейчас готовим информационно-аналитический материал, который покажет, в какой компании сколько было зафиксировано программ европейского и украинского производства", - добавил он.

Фото: Максим Лисовой