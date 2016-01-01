Нацсовет проверит канал «Украина» из-за выпуска «Говорит Украина»

Нацсовет по телевидению и радиовещанию назначил внеплановую проверку телеканала «Украина» за выпуск программы «Говорит Украина», в котором были показаны сцены последствий насилия.

Как сообщает пресс-служба регулятора, с соответствующей просьбой к нему обратилась общественная организация «Детектор медиа», по данным которойв передаче «Говорит Украина» вечером 6 февраля с 19:45 до 21:00 демонстрировались сцены с последствиями насилия, кровью и изувеченным человеческим телом.

Согласно мониторингу Нацсовета, специальное предупреждение о содержании передачи было размещено в начале трансляции передачи. Вместе с тем ее показдо 23:00 может навредить несовершеннолетним. Поэтому проверка должна выяснить, были ли соблюдены каналом требования законодательства в части защиты детей от вредного контента.

Кроме того, Нацсовет принял к сведению результаты проверки телеканала «Украина» относительно показа сериала «Старшая сестра». "Установлено, что телерадиоорганизация придерживается требований пунктов а), б) части первой статьи 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании» и после официального предупреждения об отмене прокатного удостоверения этого фильма прекратила его трансляцию", - объяснили в регуляторе.

Напомним, внеплановая проверка была назначена Нацсоветом в конце декабря 2016 года. Мониторинг эфира телеканала, который проводился 21-23 декабря, зафиксировал трансляцию сериала «Старшая сестра», то есть уже после того, как Госкино отменило его государственную регистрацию и аннулировало прокатное удостоверение.

Фото: kanalukraina.tv