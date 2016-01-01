Нацсовет проверит канал «Украина» из-за показа российского сериала после его запрета

Нацсовет по телевидению и радиовещанию назначил внеплановую проверку телерадиокомпании «Украина» в связи с трансляцией сериала «Старшая сестра».

Как сообщает пресс-служба регулятора, мониторинг эфира телеканала, который проводился 21-23 декабря, зафиксировал трансляцию сериала «Старшая сестра», то есть уже после того, как Госкино отменило его государственную регистрацию и аннулировало прокатное удостоверение.

Таким образом, получается, что канал «Украина» нарушил как закон «О телевидении и радиовещании», так и Кодекса об административных правонарушениях."С целью проверки соблюдения лицензиатом указанных норм законодательства ему назначена внеплановая проверка", - пояснили в Нацсовете.

Напомним, как рассказал «Телекритике» глава Госкино Филипп Ильенко, решение аннулировать прокатное удостоверение сериала «Старшая сестра» было принято, поскольку в документах, которые представители телеканала подали в ведомство, было указано, что сериал является копродукцией трех стран – Украины, России и Польши, тогда как на самом деле это не так.