Нацсовет проверит «Интер» из-за показа «Касается каждого» с 12-летней мамой

Как уточняется на сайте регулятора, мониторинг эфира «Интера» показал, что во время передачи была распространена конфиденциальная информация о ребенке и раскрыты ее персональные данные. "Кроме того, в эфире фактически происходил допрос девочки, во время которого ведущий пытался выяснить у нее, кто является отцом ребенка и что и как с ней происходило в интимных отношениях с тем лицом. Такая ситуация не могла не нанести повторной травмы ребенку. Это является прямым нарушением журналистских стандартов и основных норм, прописанных в Конвенции ООН о правах ребенка и Европейской конвенции о правах человека", – добавляют в Нацсовете.

По мнению регулятора, факт трансляции этих передач является проявлением пренебрежения к моральным ценностям и нормам, касающихся прав человека.

Напомним, в ноябре 2016 года StarLightMedia, 1+1 media и Независимая ассоциация телерадиовещателей подписали акт согласования, который декларирует общую позицию вещателей по защите детей при привлечении их к программам, в которых будет идти речь о сексуальном насилии, и необходимость разработки методических психологических рекомендаций для производителей такого ТВ-продукта. Группа «Интер» подписывать данный документ отказалась.

Фото: Пресс-служба «Интера»