Нацсовет проведет внеплановую проверку канала NewsOne

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne. Регулятор пошел на такие экстренные меры из-за неоднозначных высказываний гостей на передачах канала, которые могут быть расценены, как разжигание вражды и ненависти.
В частности, под подозрение попали Михаил Добкин, Елена Лукаш, Евгений Червоненко, Руслан Коцаба и Вячеслав Пиховшек. Фрагменты их выступлений в эфире NewsOne касались войны в Украине и автокефалии Украинской православной церкви.
Кроме того, в распоряжении Нацсовета есть письмо из Службы безопасности Украины, в котором содержатся данные о наличии российской пропаганды в передачах канала.
Напомним, что недавно новым управляющим NewsOne стал экс-первый заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов. По словам Портнова, Владимир Мураев передал ему управление каналом всего на три года.