Нацсовет простил СТБ «Битву экстрасенсов» с российскими военными

Нацсовет по телевидению и радиовещанию по результатам внеплановой проверки телеканала СТБ в связи с показом передачи «Битва экстрасенсов» производства канала ТНТ (РФ) с участием российских военный, один из которых воевал на Донбассе, принял решение не наказывать канал.

Как сообщил в своем Facebook член регулятора Сергей Костинский, результаты проверки приняты к сведению.

Такое решение принято по нескольким причинам. Одна из них - отсутствиена форме с камуфляжной окраской военных знаков различия, с помощью которых мужчин можно было бы идентифицировать как сотрудников органов или военнослужащих РФ или любой другой страны.

Кроме того, по словам Костинского, сюжет непосредственно или косвенно не связан с деятельностью российских или советских органов безопасности. "В сюжете передачи ни непосредственно, ни косвенно не отрицается и не ставится под сомнение территориальная целостность Украины, не оправдывается и не подается в положительном свете оккупация территории Украины, акты агрессии со стороны других государств, развязывание войны, не пропагандируется исключительность, превосходство или неполноценность лиц по признакам их религиозных убеждений, принадлежности к определенной нации или расе, полу, имущественному положению, социальному происхождению", - добавляет он.

Также регулятор принял во внимание тот факт, что руководство СТБ признало ошибку, принесло публичные извинения, уволило сотрудников, ответственных за возникновение этого инцидента.

Напомним, 15 января СТБ показал третий эпизод 17-го сезона российской «Битвы экстрасенсов», в котором участвовал российский военный, воевавший в Украине. Генеральный директор канала Владимир Бородянский извинился за этот инцидент и пообещал уволить сотрудников, выпустивших это в эфир. «Телекритике» на СТБ рассказали, каким образом произошла такая ошибка.