Нацсовет простил «Новому каналу» эротику в День памяти героев Небесной сотни

Нацсовет по телевидению и радиовещанию на вчерашнем заседании принял к сведению результаты внеплановой проверки «Нового канала» за нарушения в День памяти героев Небесной сотни 20 февраля.

"Незначительные нарушения в День памяти героев Небесной сотни. Не сначала суток, а с шести утра было. Поэтому есть предложение принять к сведению наличие нарушений", — сказал глава регулятора Юрий Артеменко.

Члены Нацсовета единогласно поддержали это решение. При этом Сергей Костинский призвал телеканал придерживаться буквы регулирующих документов. "Потому что для нас это тоже дискуссия, должны ли мы идти жестко по букве или должны понимать, что программирование сетки идет в одно время, а требования касаются другого времени", — пояснил он.

Напомним, в этот день, по данным регулятора, телеканал показал фильмы «На гребне волны» и «Звездный десант», в которых есть сцены с элементами эротики. Кроме того, информация о Дне памяти на «Новом канале» начала подаваться лишь с 6:27. В связи с этим в марте Нацсовет назначил ему внеплановую проверку.

Фото: Максим Лисовой