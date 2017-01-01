Нацсовет призвал телеканалы лучше «запикивать» маты

Нацсовет по телевидению и радиовещанию на вчерашнем заседании, 16 ноября, рассматривал вопрос о назначении внеплановой проверки телеканалу «24» (ТРК «Люкс»).

Мониторинг регулятора зафиксировал в эфире канала в течение нескольких дней во время, доступное для просмотра детьми, трансляцию программы «Вести.UA», в которой звучала нецензурная лексика. Звук частично был скрыт, однако, согласно результатам мониторинга, все слова фразы прослушивались достаточно четко. Кроме того, не было никаких предупреждений об использовании ненормативной лексики или возможном негативном влиянии на аудиторию.

По словам члена Нацсовета Сергея Костинского, вынесение на заседание этого вопроса было его инициативой, поскольку указанная фраза с матом прозвучала на телеканале не менее девяти раз.

"Слово, которое прозвучало, я сам очень внимательно выслушивал. Мы внимательно относимся к таим вещам. Мат был «запикан». Это был Москаль (губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль. – ТК). Он любит крепкое словцо", – отметил генеральный директор ТРК Роман Андрейко. Он также добавил, что после того, как узнал о намерении Нацсовета рассмотреть этот вопрос, еще раз провел инструктаж для авторов программы и попросил их «запикивать» маты сильнее, то есть всю их длину.

После небольшого перерыва Нацсовет большинством голосов принял решение не назначать проверку и снять данный вопрос с повестки.

"Лучше воздержаться от таких фраз, лучше находить другие фразы или больше «запикивать»", – обратился глава регулятора Юрий Артеменко к другим вещателям.

Фото: Максим Лисовой