Нацсовет пригрозил отключить RTVI за запрещенные фильмы и передачи с антиукраинскими высказываниями

Нацсовет по телевидению и радиовещанию письменно уведомил правообладателя международного русскоязычного телеканала RTVI британскую компанию Brenrose Livited о зафиксированных нарушениях Европейской конвенции о трансграничном телевидении и украинского законодательства, а также предупредил о том, что канал может быть отключен.

Как сообщает пресс-служба регулятора, нарушения выявлены по результатам мониторинга эфира RTVI, проведенного с 3 по 9 июля.В частности, 5 и 6 июля на канале вышла передача «Особое мнение» с участием руководителя программы центра Карнеги Андрея Колесникова и главного редактора российской версии журнала Forbes Николая Ускова, высказывания которых свидетельствуют о поддержке аннексии Крыма, унижают действующую украинскую власть и в целом Украину как государство.

А 4 июля с повтором 5 июля зафиксирована трансляцию запрещенного Госкино российского фильма «Небесный суд», а 9 июля – ленты «Два дня» с участием актеров Михаила Пореченкова и Федора Бондарчука, внесенных в черный список.

Кроме того, по данным Нацсовета, 16 и 17 июля RTVI показал российский фильм «Бармен» также с участием Бондарчука и еще одного актер из черного списка – Ивана Охлобыстина. А26 июня в передаче «Здесь и там» при обсуждении перспектив решения конфликта на Донбассе избранные от Крыма сенатор Ольга Ковитиди и депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик в своих высказываниях отрицали территориальную целостность Украины.

В феврале же во время мониторинга телеканала регулятор зафиксировал трансляцию передачи «Особое мнение» (совместный проект RTVI с российской радиостанцией «Эхо Москвы») с участием российского политолога, главреда российского Forbes и российских журналистов, высказывания которых ставят под сомнение существование Украины как суверенного государства, свидетельствуют о поддержке террористических действий сепаратистов, российских наемников и армии на Донбассе. Также они обвиняли украинскую власть в тяжких преступлениях против человечества и прав человека, указывали на ее нелегитимности, высказывали мнение о необходимости разделения территории Украины, вооруженного свержения конституционного строя, аннексию другими государствами ее территорий.

В марте Нацсовет уже обращался к дистрибьютору телеканала компании «Сонар» с аналогичным сообщением, речь в котором шла о результатах февральского мониторинга. Однако в ответ получил лишь копию обращения дистрибьютора к правообладателю, а впоследствии и письмо от правообладателя с заверением о намерении в дальнейшем придерживаться действующего законодательства Украины.

В случае если правообладатель и в этот раз проигнорирует требования украинского законодательства, регулятор рассмотрит вопрос о временном прекращении ретрансляции RTVI в нашей стране.