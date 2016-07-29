Нацсовет попросит суд взыскать с СТБ штраф в 1,65 млн грн

Нацсовет по телевидению и радиовещанию на сегодняшнем заседании принял решение обратиться в суд для взыскания с телеканала СТБ штрафа в размере 1,654 млн грн.

СТБ оспаривает решение регулятора о наложении штрафа в суде.

Нацсовет хотел пожаловаться в суд с формулировкой о признании нарушения канала, поскольку он не оплатил штрафную санкцию в положенный срок, то есть в течение одного месяца. Однако представительница СТБ напомнила, что, согласно законодательству, в случае оспаривания в суде действие решения регулятора приостанавливается до вынесения судебного решения."Даже если вы выполняете какую-то формальность, вы не имеете права признавать нарушением использование тем или иным лицом права на обжалование", – добавила она.

Доводы канала были приняты во внимание – Нацсовет решил убрать из проекта своего решения вызвавшую спор формулировку.

"Хотя я бы на вашем месте просто оплатил штраф. Как быстро все забывается... Я помню заседание, на котором мы говорили о том, как нарушены права ребенка, какие были аргументы у нас – письма и уважаемых организаций, и экспертов и т.д. И тогда компания вышла,по моему мнению, с таким пониманием, что дала промах. Прошло время, пришли в себя, решили все решать в суде. Это ваше право, но лучше оплатите штраф", – сказал при этом глава регулятора Юрий Артеменко.

Напомним, оштрафован канал был еще в марте. Такую санкцию Нацсовет применил, поскольку СТБ транслировал в дневное время программы, которые могут нанести моральный вред несовершеннолетним.

Фото: Максим Лисовой