Нацсовет попытается через суд взыскать штрафы с 38 вещателей

Нацсовет по телевидению и радиовещанию готовит судебные иски о взыскании в принудительном порядке штрафов с 38 компаний.

Как уточняет пресс-служба регулятора, штрафы на общую сумму 355,171 тыс. грн были наложены на них из-за непредставления информации о структуре собственности. В предусмотренныз законом срок компании их не оплатили.

В целом же в период с 1 по 29 июня Нацсовет оштрафовал 183 лицензиата на сумму почти 456 тыс. грн. Из них 145 оплатили штраф и пеню на сумму 107,237 тыс. грн.

Напомним, вещатели должны подавать регулятору информацию о структуре собственности до 31 марта. За непредставление, несвоевременное представление или предоставление недостоверной информации применяется штрафная санкция в размере 5% общей суммы лицензионного сбора по всем лицензиям, владельцем которых является нарушитель.

Фото: Максим Лисовой