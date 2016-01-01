Нацсовет оштрафовал радио «Эра» на 300 тыс. грн

Нацсовет по телевидению и радиовещанию на сегодняшнем заседании, 5 октября, применил штрафную санкцию в отношении телерадиокомпании «Радио-Эра» за несоблюдение требований законодательства по звучанию обязательной доли украиноязычных песен.

Как сообщает пресс-служба регулятора, сумма штрафа составила почти 317,44 тыс. грн, что равно 5% суммы лицензионного сбора.

Внеплановая проверка подтвердила, что13 мая в эфире радиостанции доля песен на украинском языке в промежутке времени с 07:00 до 14:00 составила 23%, а не 25%, как это предусмотрено законодательством.

Во время заседания представитель ТРК Олег Пилипенко сказал, что радиостанция не отрицает наличие нарушения, но подчеркнул, что оно было непреднамеренным. По его словам, поскольку радио «Эра» является не музыкальным, а разговорным, то, в основном, это были музыкальные композиции в публицистических программах, которые не транслировали песню полностью, а только его часть, после чего рассказывали о ней.

"В одной из программ звучала композиция «Карамболь». И, наверное, этот «Карамболь» перетянул немного на себя. Поскольку следующая программа, которая была на слуху, была полностью сбалансирована", – объяснил он, попросив членов регулятора сильно не наказывать компанию. Но они все же решили оштрафовать радиостанцию.

Напомним, проверка была назначена Нацсоветом в конце июля.

8 ноября 2016 года в нашей стране вступил в силу закон о квотах на украинский язык в радиоэфире. Теперь доля песен на украинском языке должна составлять не менее 25%, а доля ведения передач на государственном языке - не менее 50%. Ровно через год квоты увеличатся: для песен они будут составлять 30%, а для передач - 55%. Еще через год они должны будут возрасти до 35% и 60% соответственно.

Фото: Максим Лисовой