Нацсовет оштрафовал «Люкс ФМ» на 50 тыс. грн

Нацсовет по телевидению и радиовещанию по результатам внеплановой проверки радиокомпании «Люкс» (позывные «Люкс ФМ») наложил штраф за несоблюдение квоты на украиноязычные песни в эфире.

Как сообщает пресс-служба регулятора, проверка подтвердила результаты мониторинга от 1 августа. Тогда было зафиксировано, чтодоля песен на украинском языке в промежуток времени с 07:00 до 14:00 составляла 23,5%, тогда как законом было предусмотрено 25%.

Размер штрафа составляет 5% общей суммы лицензионного сбора –50,52 тыс. грн.

Напомним, внеочередную проверку радиостанции Нацсовет назначил в начале сентября.

8 ноября 2016 года в нашей стране вступил в силу закон о языковых квотах в радиоэфире. До 8 ноября этого года доля песен на украинском языке должна была составлять не менее 25%. Теперь квота составляет 30%. Еще через год она вырастет до 35%.