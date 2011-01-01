Нацсовет оштрафовал канал Ахметова за показ передачи РЕН ТВ

Нацсовет по телевидению и радиовещанию оштрафовал на 84 тыс. грн мариупольский телеканал МТВ (принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову) за трансляцию передачи «Территория заблуждений» производства российского канала РЕН ТВ.

Как сообщает пресс-служба регулятора, в этой передаче прослеживается однобокая трактовка истории нашей страны, навязывается мнение о невозможности существования Украины как государства и разрыва связей с Россией.

На телеканал пожаловалась инициативная группа «Разом!». По ее данным, 11 февраля в эфире МТВ вышел выпуск передачи «Территория заблуждений» с антигосударственным содержанием, что создает условия для дестабилизации национальной безопасности. Нацсовет провел внеплановую проверку канала и обнаружил нарушения.

В частности, в передаче звучали фразы: "Вплоть до падения самодержавия в 1917 году не было такой страны – Украина. Это разговорное название двух провинций окраины Российской Империи"; "Это, скорее, такое умозрительное, теоретическое понятие «Украина» или «Малороссия». А затем вот началось конструирование в советское время, причем к Украине была присоединена Новороссия, которая никогда Украиной не была. Вот … Одесса" и др.

Кроме того, регулятор обратился в Украинский институт национальной памяти, который предоставил заключение, что приведенные в передаче утверждения свидетельствуют о подтасовке и искажении исторических фактов, распространении информации, не соответствующей действительности, служит оправданию преступного характера коммунистического тоталитарного режима, содержит высказывания, с помощью которых оправдывается и предоставляется видимость законности действий РФ относительно оккупации и аннексии части территории Украины.

Вещатель должен уплатить штраф в течение 30 дней со дня получения решения.

Напомним, 30 ноября вступил в силу закон о штрафах Нацсовета. Размер штрафов составляет 25%, 10% и 5% суммы лицензионного сбора. Они будут применяться в зависимости от тяжести нарушений. Самый большой штраф может налагаться независимо от того, была ли применена ранее к нарушителю санкция в виде объявления предупреждения.

Фото: Wkimedia.org / Juda Engelmayer