Нацсовет оштрафовал «Громадське радіо» за несоблюдение квот на украинские песни

Нацсовет по телевидению и радиовещанию на сегодняшнем заседании принял решение наказать «Громадське радіо» за несоблюдение квот на украинские песни в эфире.

Как сообщает пресс-служба регулятора, согласно законодательству, радиовещатели в первый год вступления в силу закона о квотах в радиоэфире должны обеспечивать долю песен на украинском языке в объеме не менее 25% общего объема песен в течение суток и не менее 25% общего объема песен, распространенных в каждом промежутке времени между 07:00 и 14:00 и между 15:00 и 22:00.

Однако проверка Нацсовета, проведенная в начале апреля, зафиксировала нарушение этих норм. Так,в эфире радиостанции в промежуток времени с 15:00-22:00 доля украиноязычных песен составила 0%. Как уточнил на заседании глава регулятора Юрий Артеменко, в этот промежуток времени транслировались лишь три песни на русском языке.

Еще одно нарушение – уменьшение объема подбора песен: по лицензии он должен составлять 5,1 часов, а фактически составляет 4,22.

Представитель «Громадського радіо» признал ошибку. "Мы уже приняли меры. И хотя мы – информационное радио, уже ставим каждый час по одной-две песни на украинском языке, чтобы таких ошибок больше не было", – сказал он.

Согласно решению Нацсовета, радиостанция должна оплатить штраф 5% от общего размера лицензионного сбора, то есть чуть более 1,75 тыс. грн.

Фото: Hromadskeradio.org