Нацсовет оштрафовал «Бизнес радио» на 37 тыс. грн за несоблюдение квот

Нацсовет по телевидению и радиовещанию вчера, 27 июля, решил оштрафовать «Бизнес радио» (вместе с радио «Шансон» входит в медиахолдинг Business Radio Group) на 37,048 тыс. грн, то есть 5% общей суммы сбора за выдачу лицензии.

Как сообщает пресс-служба регулятора, решение принято по результатам внеплановой проверки радиостанции, которая подтвердила данные мониторинга его эфира от 7 мая о нарушении квоты на количество украиноязычных песен.

Майский мониторинг зафиксировал, что доля песен на государственном языке в эфире «Бизнес радио» в промежутке времени с 15:00 до 22:00 составляла лишь 16,6% вместо необходимых 25%.