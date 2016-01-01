Нацсовет оштрафовал «Бизнес радио» на 37 тыс. грн за несоблюдение квот

Нацсовет по телевидению и радиовещанию вчера, 27 июля, решил оштрафовать «Бизнес радио» (вместе с радио «Шансон» входит в медиахолдинг Business Radio Group) на 37,048 тыс. грн, то есть 5% общей суммы сбора за выдачу лицензии.
Как сообщает пресс-служба регулятора, решение принято по результатам внеплановой проверки радиостанции, которая подтвердила данные мониторинга его эфира от 7 мая о нарушении квоты на количество украиноязычных песен.
Майский мониторинг зафиксировал, что доля песен на государственном языке в эфире «Бизнес радио» в промежутке времени с 15:00 до 22:00 составляла лишь 16,6% вместо необходимых 25%.
Согласно решению Нацсовета, компания в течение месяца должна привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства и оплатить штраф.
Напомним, 8 ноября 2016 года в нашей стране вступил в силу закон о квотах на украинский язык в радиоэфире. Теперь доля песен на украинском языке должна составлять не менее 25%, а доля ведения передач на государственном языке – не менее 50%. Ровно через год квоты увеличатся: для песен они будут составлять 30%, а для передач – 55%. Еще через год они должны будут возрасти до 35% и 60% соответственно.
О том, как введение квот повлияло на эфиры украинских радиостанций, можно посмотреть в сюжете «ТСН.Тиждень»: