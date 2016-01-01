ТЕЛЕКРИТИКА

Нацсовет оштрафовал «Бизнес радио» на 37 тыс. грн за несоблюдение квот

Общество

Нацсовет по телевидению и радиовещанию вчера, 27 июля, решил оштрафовать «Бизнес радио» (вместе с радио «Шансон» входит в медиахолдинг Business Radio Group) на 37,048 тыс. грн, то есть 5% общей суммы сбора за выдачу лицензии.

Как сообщает пресс-служба регулятора, решение принято по результатам внеплановой проверки радиостанции, которая подтвердила данные мониторинга его эфира от 7 мая о нарушении квоты на количество украиноязычных песен.

Майский мониторинг зафиксировал, что доля песен на государственном языке в эфире «Бизнес радио» в промежутке времени с 15:00 до 22:00 составляла лишь 16,6% вместо необходимых 25%.

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Согласно решению Нацсовета, компания в течение месяца должна привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства и оплатить штраф.

Напомним, 8 ноября 2016 года в нашей стране вступил в силу закон о квотах на украинский язык в радиоэфире. Теперь доля песен на украинском языке должна составлять не менее 25%, а доля ведения передач на государственном языке – не менее 50%. Ровно через год квоты увеличатся: для песен они будут составлять 30%, а для передач – 55%. Еще через год они должны будут возрасти до 35% и 60% соответственно.

О том, как введение квот повлияло на эфиры украинских радиостанций, можно посмотреть в сюжете «ТСН.Тиждень»:

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