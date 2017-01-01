Нацсовет обязал каналы, вещающие под логотипом «112 Украина», раскрыть конечного бенефициара

Национальный совет по телевидению и радиовещанию на сегодняшнем заседании принял решение переоформить лицензии пяти региональных компаний - «Ариадна ТВ», «Лидер ТВ», «Партнер ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат ТВ», которые вещают в «цыфре» под логотипом «112 Украина», а также телерадиокомпании «112 ТВ» (спутниковое вещание) в связи со сменой собственника и состава редакционного совета.

Однако данное решение вступит в силу лишь после того, как вещатели предоставят регулятору список связанных лицах и информацию о конечном бенефициарном собственнике. На выполнение этого требования Нацсовет дал им 14 дней.

По словам члена Нацсовета Ульяны Фещук, принятие данного решения регулятор откладывал длительное время, поскольку представители компании не появлялись на заседании, несмотря на то что их на него постоянно приглашали. Однако сегодня данный вопрос решили рассмотреть, поскольку информация о смене структуры собственности компаний содержится в Госреестре юридических лиц уже почти год.

Напомним, «Ариадна ТВ», «Лидер ТВ», «Партнер ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат ТВ» пытаются также переоформить лицензии в связи с изменением программной концепции. Они просят узаконить нынешние 18 часов информационного вещания вместо прописанных в лицензии 11 часов 51 минуты кинопоказа и такого же количества передач разного формата.

Однако Нацсовет отказывал им в этом уже более 20 раз, поскольку это является нарушением условий цифрового конкурса, который выиграли вещатели с концепцией развлекательного канала в разных регионах страны.

Фото: 112.ua