Нацсовет объявил предупреждение ZIK, каналам компаний Star Media и Film.ua

Нацсовет по телевидению и радиовещанию на сегодняшнем заседании, 7 сентября, объявил предупреждение четырем спутниковым вещателям – телерадиокомпани «Міст ТБ» (канал ZIK), компаниям «Стар медиа ТВ» (Star Media), «Справжні канали» (FilmUAction) и «Ейчди фэшн» (HDFashion & LifeStyle)

Как сообщает пресс-служба регулятора, такое решение принято в связи с тем, что компании не вещают соответствии с техническими параметрами, указанными в их лицензиях.

Мониторинги вещания данных спутниковых телеканалов относительно выполнения ими технических параметров вещания Нацсовет провел в период с 16 по 22 июня.Зафиксировать их вещание по указанным в лицензиях параметрам ему не удалось, что является нарушением закона «О телевидении и радиовещании».

"Применив санкцию «объявление предупреждения», Национальный совет обязал всех вещателей в течение месяца привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства", – уточняет регулятор.

Фото: Максим Лисовой