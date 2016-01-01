Нацсовет объявил предупреждение News Network Рабиновича

Нацсовет по телевидению и радиовещанию по результатам внеплановой проверки принял решение объявить предупреждение компании «Ньюс Нетворк» (спутниковый телеканал News Network), принадлежащей народному депутату Вадиму Рабиновичу.

Как сообщает пресс-служба регулятора, проверка подтвердила, что 5 августа в День памяти по случаю 80-й годовщины со дня начала «Большого террора» в Украине телеканал распространил информацию о дне памяти только четыре раза в сутки при требовании минимального количества 12.

Таким образом, вещатель нарушил требования Правил ведения вещания на теле- и радиоканалах в дни траура (скорби) и дни памяти и закон о ТВ и радиовещании.

Напомним, решение провести внеплановую проверку News Network Нацсовет принял в начале сентября. В декабре 2016 года канал получил предупреждение регулятора в связи с трансляцией политической рекламы партии.