Нацсовет объявил предупреждение News Network Рабиновича

Нацсовет по телевидению и радиовещанию по результатам внеплановой проверки принял решение объявить предупреждение компании «Ньюс Нетворк» (спутниковый телеканал News Network), принадлежащей народному депутату Вадиму Рабиновичу.
Как сообщает пресс-служба регулятора, проверка подтвердила, что 5 августа в День памяти по случаю 80-й годовщины со дня начала «Большого террора» в Украине телеканал распространил информацию о дне памяти только четыре раза в сутки при требовании минимального количества 12.
Таким образом, вещатель нарушил требования Правил ведения вещания на теле- и радиоканалах в дни траура (скорби) и дни памяти и закон о ТВ и радиовещании.
Напомним, решение провести внеплановую проверку News Network Нацсовет принял в начале сентября. В декабре 2016 года канал получил предупреждение регулятора в связи с трансляцией политической рекламы партии.
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