Нацсовет объявил предупреждение каналам, вещающим под логотипом «112 Украина»

Нацсовет по телевидению и радиовещанию на вчерашнем заседании, 5 октября, рассмотрев результаты внеплановых проверок компаний «112 ТВ», «Ариадна ТВ», «Лидер ТВ», «Партнер ТВ», «ТВ Выбор» и «Новый формат ТВ», которые вещают с эмблемой «112 Украина», применил к ним санкции в виде объявления предупреждения.

Как сообщает пресс-служба регулятора, основанием для этого послужило отсутствие данных об авторе или авторах, названии и адресе производителя программ «Вечерний ПРАЙМ» и «Студия 112 LIVE», которые транслировались в прямом эфире и в повторах.

А проверки региональных компаний «Ариадна ТВ», «Лидер ТВ», «Партнер ТВ», «ТВ Выбор» и «Новый формат ТВ» зафиксировали нарушение еще одного положения закона о телевидении и радиовещании, поскольку они изменили формат вещания с развлекательно-информационного с фильмопоказом на информационный, не соблюли программную концепцию (увеличен объем информационно-аналитических передач с 2 часов 30 минут в сутки до 23 часов 47 минут, не транслируются культурно-художественные, научно-просветительские, развлекательные и музыкальные, детские передачи и фильмы), не соответствуют условиям, указанным в лицензии, выходные данные — логотипы вещателей.

Согласно решению Нацсовета, компании обязаны в течение месяца привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства.

Кроме того, регулятор отказал компаниям «Ариадна ТВ», «Лидер ТВ», «Партнер ТВ», «ТВ Выбор» и «Новый формат ТВ» в переоформлении лицензий в части изменения программной концепции вещания.

Напомним, внеплановые проверки этим вещателям были назначены в июне.

Фото: 112.ua