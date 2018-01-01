ТЕЛЕКРИТИКА

Нацсовет обратится в суд из-за неоплаты «Радио Вести» штрафа

Общество

Нацсовет по телевидению и радиовещанию на вчерашнем заседании, 17 августа, принял решение обратиться в суд относительно взыскания штрафа с харьковской телерадиоиздательской компании «Мастер» («Радио Вести»).

Как пояснил глава регулятора Юрий Артеменко, компания не оплатила штраф в установленные сроки. А член Нацсовета Ульяна Фещук уточнила, что компания оспаривает решение о наложении штрафа в суде.

Напомним, в феврале регулятор оштрафовал «Радио Вести» за несоблюдение языковых квот на ведение программ на государственном языке на 39,6 тыс. грн. Радиостанция с решением регулятора не согласилась. По словам тогдашнего генерального продюсера Виталия Докаленко, Нацсовет выполняет функции карательного органа.

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