ТЕЛЕКРИТИКА

Нацсовет обратится в суд для взыскания штрафов с 37 вещателей и провайдеров

Общество

Нацсовет по телевидению и радиовещанию на сегодняшнем заседании, 11 ноября, принял решение обратиться в суд для взыскания штрафов с 37 телерадиоорганизаций или провайдеров программной услуги.

Как сообщает пресс-служба регулятора, санкция была предварительно применена к компаниям за непредоставление или несвоевременное предоставление ими информации о структуре собственности. Соответствующая информация, согласно закону «О телевидении и радиовещании», должна подаваться ежегодно до 31 марта.

В частности, речь идет о таких компаниях, как «Телевизионная компания «Атлант-СВ» (крымскотатарский канал ATR), «Розумні покупки» (спутниковый телеканал TV sale UKR), «Українське народне телебачення УНТ» (канал УНТ), «Міжнародний «Слов’янський канал» («Славянский канал») и др.

Сумма штрафа составляет 5% общей суммы лицензионного сбора по всем лицензиям, которыми владеют эти компании. Он был наложениюне и должен был быть оплачен в течение 30 дней. Однако указанные лицензиаты этого не сделали. Общая сумма взысканий штрафа без пени с 37 компаний составляет около 351,1 тыс. грн. А за каждый день просрочки начисляется пеня в размере 1% суммы штрафа. 

Фото: Максим Лисовой

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