Нацсовет назначил внеплановые проверки NewsOne и «ПравдаТУТ»

Нацсовет по телевидению и радиовещанию назначил внеплановые проверки четырем лицензиатам. Речь идет о компаниям «Новости 24 часа» (спутниковый канал NewsOne), «Информационное агентство «ПравдаТУТ» (спутниковый канал «ПравдаТУТ»), «Радиоинформационный центр «Незалежність» г. Львов (эфирное радиовещание, позывные: мелодия И. Билозира «Встань з колін, народе мій») и ТРК «ИРТА» г. Луганск (эфирное и многоканальное ТВ (МХ-5), логотип «Ирта»).

Как уточняет пресс-служба регулятора,NewsOne, «ПравдаТУТ» и «Незалежність» будут проверены на предмет соблюдения ими Правил ведения вещания на теле - и радиоканалах в дни траура (скорби) и дни памяти. Признаки нарушений, выявленных в деятельности этих вещателей, касались Дня памяти 70-й годовщины со дня проведения советскими карательно-репрессивными органами операции «Запад» (массовой депортации населения Западной Украины в Сибирь) – 21 октября и Дня памяти «80 лет с момента массовых расстрелов украинской интеллигенции в урочище Сандармох» 27 октября.

А телекомпании «Ирта» проверка назначена по результатам мониторинга эфирного и многоканального вещания, проведенного 11 сентября, во время которого зафиксировано несоблюдение условий лицензии в части программной концепции вещания: уменьшена доля программ собственного производства, объемы развлекательно-музыкальных передач и фильмопоказа, увеличен объем информационно-аналитических и публицистических, культурных и научно-просветительских передач. Также зафиксирована ретрансляция канала «ZIK» в Лисичанске на 52 ТВК и в многоканальной телесети МХ-5 в стандарте DVB-T2 (MPEG-4), что не предусмотрено действующим лицензиям на вещание.

"После выяснения и изучения всех обстоятельств относительно выявленных признаков нарушений законодательства Украины в деятельности указанных вещателей Национальный совет примет соответствующие решения", – отмечают в регуляторе. Имеется в виду либо применение санкции (объявление предупреждения, штраф), либо принятие результатов проверки к сведению, если наличие нарушений не подтвердится.