Нацсовет назначил NewsOne еще одну проверку

Нацсовет по телевидению и радиовещанию на сегодняшнем заседании, 16 ноября, назначил телеканалу NewsOne новую внеплановую проверку.

Мониторинг регулятора зафиксировал, что в конце сентября в эфире канала вышли сюжеты о рассмотрении комитетом по финансовым вопросам Конгресса США относительно наличия коррупции в Нацбанке. Однако позже американские СМИ написали, что такие слушания там не проходили.

В связи с этим, как сообщил глава регулятора Юрий Артеменко, Нацсовет обратился за разъяснениями в Независимый медийный совет. Согласно выводам организации, при трансляции сюжетов NewsOne допустил нарушение стандартов точности, достоверности, сбалансированности подачи информации и сознательно ввел в заблуждение своих зрителей.

Внеплановая проверка должна подтвердить или опровергнуть эти подозрения.

Напомним, на прошлом заседании Нацсовет назначил NewsOne внеплановую проверку на предмет соблюдения Правил ведения вещания в День памяти.

Фото: Максим Лисовой