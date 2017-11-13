ТЕЛЕКРИТИКА

Нацсовет наказал NewsOne за фейк

Общество

Нацсовет по телевидению и радиовещанию на сегодняшнем заседании рассмотрел результаты двух внеплановых проверок телеканала NewsOne. Они были назначены в связи с выявленными фактами нарушения в дни траура (скорби) и памяти и распространением необъективной информации о рассмотрении Комитетом по финансовым вопросам Конгресса США наличии коррупции в украинском Нацбанке.

По обоим случаям регулятор решил наказать канал, объявив ему два предупреждения.

Общество

Нацсовет назначил внеплановые проверки NewsOne и «ПравдаТУТ»

Первый инцидент касается нарушения правил ведения эфира 21 октября, когда в стране отмечали 70-ю годовщину со дня проведения советскими карательно-репрессивными органами операции «Запад» – массовой депортации населения Западной Украины в Сибирь, и 27 октября – в 80-ю годовщину со времени массовых расстрелов украинской интеллигенции в урочище Сандармох.

Второе нарушение было зафиксировано в сентябре, когда в эфире NewsOne несколько раз в разное время сообщалось о рассмотрении Комитетом по финансовым вопросам Конгресса США вопроса о коррупции в НБУ. Тогда во время прямого включения из Вашингтона корреспондент канала сказала, что находится перед Капитолием, в котором будет проходить заседание комитета. Прямое включение титровалось как «эксклюзив».Но позже, объясняют в Нацсовете, американский интернет-ресурс The Weekly Standard опубликовал статью о том, что никаких слушаний о коррупции в НБУ в Конгрессе США не проходило.

Общество

Нацсовет назначил NewsOne еще одну проверку

Проверка регулятора установила, что ни корреспондент, ни другие сотрудники NewsOne не проверили распространяемую в эфире канала информацию на достоверность, нарушив требования закона о ТВ и радиовещании.

"Нацсовет впервые рассматривает подобный случай, поэтому обратился за разъяснением и к независимым экспертам. По заключению Независимого медийного совета, телеканал NewsOne при трансляции этого сюжета допустил нарушения стандартов точности, достоверности и сбалансированности подачи информации и сознательно ввел в заблуждение своих зрителей", – рассказали в регуляторе.

Фото: Максим Лисовой

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