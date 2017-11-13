Нацсовет наказал NewsOne за фейк

Нацсовет по телевидению и радиовещанию на сегодняшнем заседании рассмотрел результаты двух внеплановых проверок телеканала NewsOne. Они были назначены в связи с выявленными фактами нарушения в дни траура (скорби) и памяти и распространением необъективной информации о рассмотрении Комитетом по финансовым вопросам Конгресса США наличии коррупции в украинском Нацбанке.

По обоим случаям регулятор решил наказать канал, объявив ему два предупреждения.