Нацсовет наказал «Интер» за показ «Касается каждого» с 12-летней мамой

Кроме того, первый замглавы Нацсовета Ольга Герасимьюк зачитала обращение омбудсмена Валерии Лутковской, в котором она акцентировала внимание на нарушении прав и интересов ребенка и просила регулятор принять соответствующее решение.

В свою очередь юрист «Интера» подчеркнула, что, показав эти выпуски «Касается каждого», телеканал не нарушил действующее законодательство. А цель канала состояла не в том, чтобы сделать на этой проблеме шоу, а в том, чтобы поддержать девочку и акцентировать внимание на существовании подобных проблем в стране. По ее словам, психолог канала продолжает работать с девочкой, а сам «Интер» добивается, чтобы ей предоставили жилье.

"Можно наказать (канал. – ТК), можно предоставить выводы, но проблема не исчезнет. Если рассматриваем вопрос о результатах проверки, то он должен быть юридически подкреплен и статьи должны быть юридически взвешенными, так как Нацсовет – не общественная организация, а регуляторный орган, а его решения имеют нормативно-правовой характер", – заключила она.