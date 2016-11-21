Нацсовет наказал «Интер» за показ «Касается каждого» с 12-летней мамой

Нацсовет по телевидению и радиовещанию на сегодняшнем заседании, 9 ноября, объявил предупреждение телеканалу «Интер». Причина – трансляция двух выпусков передачи «Касается каждого» (9 и 13 октября), участницей которых стала 12-летняя девочка из Львовской области, ставшая мамой.
На заседании присутствовали и выступили представители «Детектор медиа», Независимого медийного совета и медиагруппы StarLightMedia. В частности, Независимый медийный совет отметил, что данными передачами было нарушено право девочки на приватность и репутацию, поскольку во время эфира были озвучены данные, идентифицирующие ее (например, название населенного пункта, в котором она живет, и т.д.), и показано ее лицо, а ведущий программы нарушил журналистскую этику, поскольку фактически вел допрос девочки.
Кроме того, первый замглавы Нацсовета Ольга Герасимьюк зачитала обращение омбудсмена Валерии Лутковской, в котором она акцентировала внимание на нарушении прав и интересов ребенка и просила регулятор принять соответствующее решение.
В свою очередь юрист «Интера» подчеркнула, что, показав эти выпуски «Касается каждого», телеканал не нарушил действующее законодательство. А цель канала состояла не в том, чтобы сделать на этой проблеме шоу, а в том, чтобы поддержать девочку и акцентировать внимание на существовании подобных проблем в стране. По ее словам, психолог канала продолжает работать с девочкой, а сам «Интер» добивается, чтобы ей предоставили жилье.
"Можно наказать (канал. – ТК), можно предоставить выводы, но проблема не исчезнет. Если рассматриваем вопрос о результатах проверки, то он должен быть юридически подкреплен и статьи должны быть юридически взвешенными, так как Нацсовет – не общественная организация, а регуляторный орган, а его решения имеют нормативно-правовой характер", – заключила она.
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Позицию «Интера» глава Нацсовета Юрий Артеменко назвал дежавю, поскольку тема нарушения прав ребенка на телевидении обсуждалась не один раз, в том числе вокруг передач канала СТБ, и бредом, поскольку после выхода подобных передач травля детей со стороны окружающих только усиливается.
"В одном из решений Европейского суда по правам человека четко написано, что даже если не существует прямой нормы закона, которая запрещает, но нарушает морально-этические нормы, орган, который принимает решение, должен руководствоваться, в первую очередь, этическими правилами, установленными в соответствующем обществе", – добавила член регулятора Ульяна Фещук, подчеркнув также, что каждый телеканал должен нести ответственность за такое небрежное отношение к детям и их правам.
В результате члены Нацсовета единогласно проголосовали за объявление «Интеру» предупреждения.
Напомним, в октябре Нацсовет назначил внеплановую проверку каналу за показ передачи с 12-летней мамой. По мнению регулятора, факт трансляции этих передач является проявлением пренебрежения к моральным ценностям и нормам, касающихся прав человека.
Фото: Пресс-служба «Интера»
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