Нацсовет может запретить итальянский канал за карту России с Крымом

Нацсовет по телевидению и радиовещанию проинформировал итальянскую телекомпанию World Fashion Channel Europa S. R. L. (канал World Fashion Channel) о выявленных нарушениях украинского законодательства в части территориальной целостности нашей страны.

Как рассказывают в пресс-службе регулятора, эта компания на своем сайте разместила карту России, которая охватывает территорию аннексированного Крыма. А это является нарушением как закона Украины «Об информации», так и Европейской конвенции о трансграничном телевидении.

В связи с этим Нацсовет требует у компании принять меры по пресечению распространения размещенной на сайте недостоверной информации в части территориальной принадлежности Крыма. Если же данное требование не будет выполнено, то у украинского регулятора будет основание рассматривать зафиксированные нарушения как недружественное отношение к украинским зрителям и к стране в целом. Также Нацсоветбудет вынужден рассмотреть вопрос о прекращении ретрансляции канала World Fashion Channel на территории Украины.

Напомним, в августе Нацсовет письменно уведомил правообладателя международного русскоязычного телеканала RTVI британскую компанию Brenrose Livited о зафиксированных нарушениях Европейской конвенции о трансграничном телевидении и украинского законодательства, а также предупредил о том, что канал может быть отключен. Причина – показ запрещенных фильмов и передач с антиукраинскими высказываниями.