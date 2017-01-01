Нацсовет инициирует глушение сигнала крымских радио и телеканалов

Нацсовет по телевидению и радиовещанию предлагает Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) выстроить систему для глушения телерадиосигнала из аннексированного Россией Крыма на территорию материковой Украины. Об этом проекту «Крым.Реалии» сообщил член регулятора Сергей Костинский.

"На сегодняшний день есть стратегия глушения вражеского сигнала. В первую очередь, это касается зоны проведения АТО. Нацсовет уже направил письмо в СНБО, где мы проинформировали о всех телеканалах и радиостанцих, работающих из Крыма, из Красноперекопска, которые вещают на юге Херсонской области. Мы предлагаем СНБО выстроить систему для глушения этого сигнала", – сказал он.

Напомним, в марте самопровозглашенная «ДНР» расширила вещание своих теле- и радиоканалов на юго-восток Украины – Днепропетровскую, Харьковскую и Херсонскую области.В связи с этим Госспецсвязи разработала проект информационной защиты страны, позволяющий блокировать российское телерадиовещание, а также вещание, которое ведется с неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса, вдоль линии разграничения в зоне АТО.

В начале августа секретарь СНБО Александр Турчинов в зоне проведения АТО провел испытания первого опытного образца комплексной системы информационного противодействия, которая позволит блокировать антиукраинское телерадиовещание. После завершения испытаний системы необходимо около четырех месяцев для ее развертывания вдоль всей линии разграничения.

Фото: Facebook Сергея Костинского