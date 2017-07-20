Нацполиция попросила 14 стран помочь расследовать убийство Шеремета

Национальная полиция разослала 14 запросов с просьбой об оказании международной правовой помощи в расследовании дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.Об этом «Украинской правде» сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

"В рамках международно-правовой помощи мы воспользовались возможностью взаимодействия с другими странами и направили 14 запросов об оказании международной правовой помощи. От некоторых уже получили ответы", – отметил он.

По словам Князева, следствие не рассматривает в качестве приоритетных версии об ошибке в выборе объекта убийства и конфликтных ситуациях в личной жизни, поскольку следствие считает, что преступники четко знали, что делали, профессионально готовились к преступлению, понимали, кому закладывали взрывчатку, и им было все равно пострадает при этом кто-то еще.

"В этом деле отрабатывается каждое звено, каждое направление и зацепка. Мы постоянно возвращаемся к отработанному массиву информации, в том числе и видеозаписям, проверяя и сопоставляя с информацией, полученной на следующих этапах. Мы делаем все возможное для раскрытия этого преступления, но большая открытость процесса, к сожалению, может навредить следствию и людям, которые тем или иным образом имеют отношение к этому делу", – добавил глава Нацполиции.

Напомним, 20 июля в центре Киева состоялась акция в память об убитом год назад журналисте и ведущем Павле Шеремете. Началось мероприятие в восьми утра на месте, где был взорван автомобиль, в котором он находился, на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. Потом участники акции отправились сначала к Администрации президента, а потом и к зданию Министерства внутренних дел, чтобы задать им вопрос: "Кто убил Павла?".